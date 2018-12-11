شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: اكتفاء ذاتى من أدوية الأورام قريبا..ومشروع ضخم لتجميع مشتقات الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة تعمل حاليا على مشروع ضخم جدا لتحقيق لاكتفاء الذاتى من أدوية الأورام، فى النصف الثانى من 2019".

وأضافت زايد ، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، مساء اليوم الثلاثاء: "لدينا مشروع كبير لتجميع وتصنيع مشتقات الدم، وهذه هى أعلى تكتولوجيا تصنيع فى العالم، وأربع دول فى العالم فقط خاضت هذه التجربة، لأنها تجربة شديدة الحساسيةـ، وسنقيم 15 مركز تجميع، وهناك فريق مصرى سافر ألمانيا وراجع، وخبير هولندى سيأتى إلى مصر، وسيتم تنفيذ المشروع بمنحة فرنسية".

وأوضحت وزيرة الصحة ، أنه لأول مرة يتم هيكلة منظومة الألبان العلاجية للأطفال لذوى الاحتياجات الخاصة لتوفير الاحتياجات المطلوبة، وسيتم ضخ نحو 9 مليون علبة ألبان علاجية ، مشيرة الى أن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما الذي يهدف إلى تأمين إحتياجات البلاد من مشتقات البلازما .

وفيما يتعلق تصنيع الأمصال التى لا تصنع فى مصر قالت وزيرة الصحة ، تواصلنا مع أكثر من شركة فى الخارج، ونعمل على تجميع البلازما ، فضلا عن

إحياء شركات تصنيع كانت متوقفة عن العمل، وميكنة منظومة نواقص الأدوية .