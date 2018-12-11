تعرف على طقس الغد وفرص سقوط الأمطار ونصائح خبراء الأرصاد للمواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مختلف أنحاء الجمهورية ، غدا الأربعاء ، حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، بتراجع فرص سقوط الأمطار ، مع استمرار إنخفاض درجات الحرارة ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وعن توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية فى مختلف أنحاء الجمهورية حتى الجمعة المقبلة، لافتا إلى أن هناك توقعات بفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية غدا الأربعاء فقط تكون من خفيفة لمتوسطة ، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، استمرار نشاط الرياح وكثافة الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع، مناشدا السائقين بتوخى الحذر فى الصباح الباكر وإتباع تعليمات المرور على الطرق وتجنب السرعات الزائدة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء شديدة البرودة ليلا وينبغى على المواطنين توخى الحذر لتجنب التعرض لنزلات البرد وارتداء الملابس الشتوية، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 20 لـ 21 درجة والصغرى تتراوح 13 لـ15 درجة حتى نهاية الأسبوع.