شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الإثيوبى يذيع كلمة الرئيس السيسى بمنتدى "أفريقيا 2018" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت القناة الرئيسية للتليفزيون الإثيوبى اهتماما ملحوظا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ألقاها خلال منتدى "إفريقيا 2018" الذى استضافته شرم الشيخ هذا الأسبوع.

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات فى بيان اليوم الثلاثاء ، أنه فى هذا الإطار تقوم القناة الإثيوبية الرئيسية ،ببث كلمة الرئيس السيسى مرتين مساء اليوم بتوقيت أديس أبابا بثلاث لغات الأمهرية والإنجليزية والعربية.

يذكر أن إثيوبيا كانت من الدول التى شاركت فى فعاليات منتدى شرم الشيخ الذى يهدف لزيادة التعاون فى مجالات الاستثمار والتجارة بين دول الكوميسا "السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا " والقارة الأفريقية ككل.