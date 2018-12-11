شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تكلفة أصغر مستشفى بـ100 سرير 750 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن تكلفة إنشاء أصغر مستشفى بسعة 100 سرير تصل لـ750 مليون جنيه، لافتة إلى أن الموازنة مخصص فيها بالباب السادس 3 مليارات جنيه فقط للإنشاءات فقط، مما يجعل التمويل عائق فى إنشاء المستشفيات وتشغيلها.
وأضافت وزيرة الصحة ، فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، أنها استمعت لمطالب النواب عن محافظات المنيا وسوهاج وقنا، موضحة أن الإنشاءات تكون إنجاز للمقاول، أما إنجاز وزير الصحة هو التشغيل والخدمة، قائلة: "لذلك بنعمل مستشفيات نموذجية ويتم إنشاء 6 مستشفيات حاليا". وعقب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة، موجها حديثه للنواب: "كلام الوزيرة علمى ومعقول".
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