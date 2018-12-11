شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:الغذاء غير الصحى يتسبب فى إصابة 600 مليون شخص بالأمراض سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة الصحة العالمية المؤتمر الدولي الأول بشأن سلامة الأغذية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة " الفاو "،و والاتحاد الأفريقي، فى الفترة من 12 إلى 13 فبراير المقبل فى أديس أبابا.

وقالت منظمة الصحة العالمية: يتسبب الغذاء غير المأمون فى حوالى 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة بالأغذية سنويا، وبالتالي فإنه يشكل تهديداً لصحة البشر والاقتصادات، كما أنه يؤثر بصورة متفاوتة على الأشخاص الضعفاء والمهمشين، لاسيما النساء والأطفال والسكان المتضررين من الصراعات والمهاجرين.

يجمع هذا المؤتمر المشترك بين وزراء الصحة والزراعة كبار الخبراء في المجال العلمي، والوكالات الشريكة وممثلي المستهلكين، ومنتجي الأغذية والموزعين، وذلك بهدف:

أولا: تحديد أهم الإجراءات والاستراتيجيات لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بسلامة الأغذية على الصعيد العالمي.

ثانيا: تعزيز الالتزام على أعلى مستوى سياسي بزيادة سلامة الأغذية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتؤثر التغيرات المستمرة في المناخ والنظم العالمية للإنتاج والإمداد الغذائي على المستهلكين والصناعة ، ويمكن أن تؤثر هذه التغييرات على نظم السلامة الغذائية ،وتطرح تحديات متصلة بالاستدامة والتنمية.

وأشارت المنظمة أن هذه اللحظة حاسمة، وتقتضي تفكيراً عاجلاً على المستوى الدولي فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز سلامة الأغذية، وستبدأ في أديس أبابا وتتواصل في جنيف، وستناقش الأولويات بحيث يتسنى مواءمة استراتيجيات، ونهج سلامة الأغذية فيما بين القطاعات والحدود، وذلك بغية تعزيز الجهود الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة ودعم عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية.