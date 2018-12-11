شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يبشر المصريين بنتائج الإصلاح الاقتصادى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "وزير المالية يبشر المصريين بنتائج الإصلاح الاقتصادى"، يكشف وزير المالية لـ"الخليج 365" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، نتائج الإصلاح الاقتصادى: أكلنا من إيراداتنا لأول مرة منذ 15 سنة.. «معيط» أمام «اقتصادية النواب»: أنفقنا 4 مليارات جنيه فى مبادرة القضاء على «فيروس سى».. و«الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين كراسى». فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”.. فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”.. ـ المفوضية الأوروبية تشيد بالتعاون مع القاهرة.. وتؤكد: مصر لاعب رئيسى إقليميا ودوليا.. فيدريكا موجيرينى: استقرار مصر مهم لنا وعلاقتنا تسير فى الاتجاه الصحيح.. وهان: سنواصل دعمها فى مواجهة التحديات الاقتصادية ـ المتحدث باسم الجيش الليبى لـ«الخليج 365»: نتمسك برعاية مصر للاجتماعات العسكرية الليبية.. ونرفض قطر وتركيا ـ المتحدث باسم الجيش الليبى لـ«الخليج 365»: نتمسك برعاية مصر للاجتماعات العسكرية الليبية.. ونرفض قطر وتركيا ـ وزير المالية يبشر المصريين بنتائج الإصلاح الاقتصادى: أكلنا من إيراداتنا لأول مرة منذ 15 سنة.. «معيط» أمام «اقتصادية النواب»: أنفقنا 4 مليارات جنيه فى مبادرة القضاء على «فيروس سى».. و«الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين كراسى» ـ صممه البحيرى مع بيت مجوهرات عالمى.. نيكول تساوى «تقلها دهب ».. قصة فستان زفاف بـ200 مليون جنيه ـ صممه البحيرى مع بيت مجوهرات عالمى.. نيكول تساوى «تقلها دهب ».. قصة فستان زفاف بـ200 مليون جنيه ـ تفعيل قانون مكافحة الغش فى امتحانات نصف العام.. وزارة التعليم تحذر الطلاب من نشر الأسئلة على «فيس بوك » أو اصطحاب المحمول ـ استئناف خط الشحن الجوى بين مصر وأمريكا.. وزير الطيران يؤكد العلاقات الوطيدة.. والوزيرة الأمريكية تشيد بالإجراءات الأمنية.. المجلس يؤجل الإعلان عن المدير الفنى.. 30 مليون جنيه تُنهى صفقة حسين الشحات للأهلى بعد مونديال الأندية ـ استئناف خط الشحن الجوى بين مصر وأمريكا.. وزير الطيران يؤكد العلاقات الوطيدة.. والوزيرة الأمريكية تشيد بالإجراءات الأمنية.. المجلس يؤجل الإعلان عن المدير الفنى.. 30 مليون جنيه تُنهى صفقة حسين الشحات للأهلى بعد مونديال الأندية ـ مصر تستهدف مضاعفة التجارة مع أفريقيا إلى 10 مليارات دولار.. «مدبولى» يفتتح المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية.. والاتحاد الأفريقى: 9 دول صدقت على الاتفاقية ـ محمود الجندى تاجر ملابس بالغربية تخطى الصعاب بمساعدة «تنمية المشروعات» ـ محمود الجندى تاجر ملابس بالغربية تخطى الصعاب بمساعدة «تنمية المشروعات» ـ الصحة تعلن فحص 16 مليون مواطن منذ انطلاق حملة القضاء على فيروس سى



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