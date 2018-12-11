وزيرة التضامن: فريق "التدخلات العاجلة" تعامل مع 1150 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:​

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في حالة رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت والي في تصريح اليوم الثلاثاء، أن فريق التدخل السريع بالوزارة نجح منذ إنشائه عام 2014 حتى الآن في التعامل مع 1150 حالة من الحالات الإنسانية لرجال وسيدات بلا مأوي كانوا يفترشون الأرصفة، وقام بإيداع أغلبهم بدور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة مع توفير الرعاية المناسبة والحياة الكريمة لهم.

وأشارت إلى أن الفريق نجح خلال الشهر الماضي فقط في التعامل مع 52 حالة، تم إيداعهم دور مسنين أو دور رعاية أيتام كما تم التعامل مع 31 حالة من المشردين بدون مأوى.

وأوضحت الوزيرة أن فريق التدخل السريع مكون من 8 أعضاء من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة ولديهم الخبرة والقدرة على التعامل في مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعد نجاح تجربته على المستوى المركزي تم تشكيل فرقاً للتدخل السريع بجميع المحافظات تعمل بنفس آلية الفريق المركزي.

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