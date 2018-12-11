شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب صورة الهرم يكشف لصحيفة دنماركية تفاصيل واقعة تسلله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى المصور الدنماركي، أندرياس هفيد (23 عاما)، كيف نجح في خداع الأمن المصري، وتسلل الهرم الأكبر (خوفو) ليلتقط من فوقه الصور والمقاطع الجنسية التي أثارت جدلا وغضبا عارما في مصر.

وقال «هفيد» في حوار مع صحيفة دنماركية نشرته وكالة «سبوتينك» الروسية، إنه كان يحلم منذ سنوات طويلة بتسلق الهرم الأكبر، والتقاط «صور عارية، لأن ذلك أمر مثير للاهتمام بالنسبة له»، على حد قوله.

وبحسب ما يرويه الشاب للصحيفة، فقد ذهب إلى الهرم في المرة الأولى بصحبة صديقة نرويجية وحاول إقناع الأمن بأنه سيلتقط صورا عادية من قمة الهرم، فرفض الحراس وشكوا في أمرهما.

ورجع الاثنان وقضيا بعض الوقت في القاهرة، يفكران في حيلة جديدة، وذهبا للمحاولة الثانية وحين حاولا التسلق استوقفهما الأمن داخل منطقة الأهرامات، وبعدما خضعا للاستجواب في أحد أقسام الشرطة، أطلق سراحهما دون إجراءات لاحقة«، على حد قوله.

عندئذ، سافرت صديقته إلى النرويج، لكن فكرة تسلق الهرم والتقاط صور عارية فوقه ظلت تراوده، فاتصل بصديقة له في الدنمارك، ووافقت.

وأضاف: «كنت شغوفا للغاية بإتمام المشروع بنجاح، لذا تواصلت مع بعض الفتيات في الدنمارك ممن يرغبن في الظهور في صور أثناء ممارسة الجنس فوق الهرم، واعتقد الكثير منهن أنها فكرة مرحة، ولحسن الحظ تمكّنت إحداهن من المجيء إلى القاهرة في موعد قريب».

وذات مساء في أواخر نوفمبر، عند الساعة التاسعة والنصف، تسلل «هفيد» وصديقته عبر السور إلى أن وصلا إلى الهرم، واستقر الاثنان عند مكان بعيد، بعد أن حددا الطريق الذي سيسلكانه، والأماكن التي ينبغي أن يتجنباها وأن يكونا في غاية الحذر.

وقال: «بعد المرور ببعض الأماكن الخطيرة، وصلنا إلى معبدوانتظرنا هناك لنصل إلى وجهتنا بحلول الفجر، استلقينا هناك وكنا نتجمد من البرد نحو ساعة ونصف، وكنا نسمع أصوات السيارات تتحرك حول المكان، ثم تسلقنا الهرم في 25 دقيقة، وعندها انتابنا شعور بالبهجة، فقد كان ذلك تتويجا للكثير من العمل والكثير من المحاولة».

ويفاجئ «هفيد» الجميع بأنه لم يمارس الجنس فوق الهرم قائلا: «لقد كانت هذه لقطة مصورة، فلم نمارس الجنس حينها ولم يسبق لنا فعل ذلك أبدا، وكانت هذه هي المرة الثانية التي ظهرت خلالها عاريا في إحدى لقطاتي المصورة».

وأثارت الواقعة غضب السلطات المصرية والشعب أيضا، وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار المصرية تحقق في الواقعة، ووصف الصور بأنها غير أخلاقية وتتطلب المساءلة القانونية.

لكن المصور الدنماركي قال: «أنا حزين لأن الكثيرين كانوا غاضبين بشأن العمل، فأنا لم أعتقد أنها قد تتسبب في هذا، فهي صور تنتشر بكثافة ثم يهدأ الأمر، كما أنني تلقيت ردود فعل إيجابية من العديد من المصريين، وهو شيء يستحق الاحتفاء به».

وأضاف: «في الحقيقية، أعتقد أن الأهرامات تعتبر مقدسة بشكل مذهل لدى المصريين، وأعرف أن الأهرامات مُهمّة لمصر، لكن لنفس الأسباب، أنا مندهش أن المنطقة غارقة في القمامة في أنحاء متفرقة». وتابع: «سأتجنب الذهاب إلى مصر في المستقبل، إذ إنني سأخاطر بالامتثال للعقوبة إذا عدت إليها».

وأعاد المصور الدنماركي نشر الفيديو الجنسي الذي صوره على قمة هرم خوفو، بعد أن حذفه الجمعة الماضي، وبمراجعة حساب المصور عبر «يوتيوب»، يتبيّن أنه أعاد نشر الفيديو مرة أخرى، لكنه حذف المقطع الجنسي منه.