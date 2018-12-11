شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن كفالة الأيتام بنظام الأسر البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حاليا استراتيجية لتطوير منظومة الأسر البديلة تؤكد على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحى الاجتماعية والصحية والنفسية، وتهدف إلى توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن كل الأجراءات المتعلقة بكفالة الأيتام بنظام الأسر البديلة فى نقاط محددة.

كيف يتقدم المواطن للحصول على كفالة الطفل بنظام الأسر البديلة؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال موقعها الرسمى تسجيـل طلب الكفـالة أون لاين لراغبى الكفالة من خلال الرابط http://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx

ما عدد الطلبات التى تلقتها الوزارة لكفالة الأيتام من خلال الموقع الإلكترونى؟

تلقت الوزارة 39 طلب كفالة طفل بنظام الأسر البديلة "أون لاين" منذ إتاحة هذه الخدمة وحتى نهاية نوفمبر الماضى، وذلك فى إطار تشجيع الأسر على كفالة الأطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم.

هل توجد قاعدة بيانات لدى وزارة التضامن عن الأسر البديلة؟

تم إنشـاء قـاعدة بيانـات للأسر البديلة تضم بيانات الأسر البديلة والأطفال، حيث تم تسجيل حتى الآن البيانات الكاملة لعدد 9543 أسرة بديلة تكفل 9704 أطفال.

كيف يتم التواصل مع وزارة التضامن للاستفسار عن نظام الأسر البدلية والشروط؟

تم تخصيـص الخـط السـاخـن "19828" لتلقى شكاوى الأسر البديلة وكافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكفالة الأيتام، وذلك فى إطار اتخاذ عدة خطوات هامة ومتفاعلة لتطوير منظومة الأسر البديلة مع العمل على تذليل كافة العقبات التى واجهت الأسر البديلة إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال.

هل تلقت اللجنة العليا للأسر البديلة طلبات من المواطنين الراغبة لكفالة الأيتام؟

تلقت اللجنة العليا للأسر البديلة خلال عامى 2017 -2018، 282 طلبا مقدما من أسر راغبة فى كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة، وتم الموافقة على 180 طلبا، وتيسيرا على الأسر الراغبة فى الكفالة تم استحداث نماذج لطلبات الكفالة وتعمميها على مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية للعمل بها مع تشديد التوجيه بتوفير كافة المعلومات للأسر الراغبة فى الكفالة وتوفير آليات العمل للتيسير عليها فى الإجراءات المطلوبة.

هل يجوز استمرار الطفل مع الأب البدبل فى حالة وفاة الأم البديلة؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، متضمنة جواز استمرار رعاية الطفل مع الأب البديل فى حالة وفاة الأم البديلة وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

ما الشروط الواجب توافرها فى الأسرة البديلة الراغبة فى كفالة طفل؟

يشترط أن يكون الزوجان حاصلان على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها وأن تجتاز الأسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى، مع إلزام الأسرة البديلة بفتح حساب ببنك ناصر الاجتماعى أو دفتر توفير عقب تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه أو إيداع المبلغ فى حساب خاص للطفل أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما وألا يزيد عن 60 عاما، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

ما الإجراءات التى تتخذها الأسرة البلدية فى حالة إذا كان الطفل معلوم النسب؟

إذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.