شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: عقد اجتماع الأسبوع المقبل لحسم التكلفة الفعلية لقصب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن هناك اختلاف في تقدير تكاليف انتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، مطالبا بمراجعة بنود التكاليف مرة أخرى قائلا: يشرفنى انى مزارع قصب قبل ان أكون وزير.

وأوضح أبو ستيت، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الشعينى، ان ما أعلنته جمعية منتجى قصب السكر بشان تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، لافتا إلى أن تكلفة انتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة تصل الى 18 الف جنيه تقريبا، في حين ان الفدان ينتج 40 طن كمتوسط، بسعر الطن 720 جنيه، ما يعنى ان الفدان يحقق إنتاجية تصل الى 28 ألف جنيه، الامر الذى يعنى انه يحقق هامش ربح يتعدى 10 الاف جنيه، رافضا تحميل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج.