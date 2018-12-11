شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 وإصابة آخرين فى هجوم استهدف كاتدرائية خلال قداس بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرين، فى عملية إطلاق نار استهدفت كاتدرائية بالقرب من مدينة ساو باولو الواقعة جنوب شرق البلاد. وقالت وسائل إعلام برازيلية، إن رجلا أطلق النار على المصليين أثناء قداس اليوم الثلاثاء في كاتدرائية كامبيناس الحضرية القريبة من مدينة ساو باولو

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