شكرا لقرائتكم خبر عن "سوديك" تورد 250 مليون جنيه للدولة بعد تسويتها مع "الكسب" فى أرض الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وردت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، مبلغ 250 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع، كدفعة أولى من المبالغ المالية المستحقة على الشركة فى التسوية التى أجرتها مع الجهاز والمقدرة بنحو 800 مليون جنيه، وذلك نظير عدم مطالبة الشركة بأية مبالغ مالية أخرى تحت أى مسمى تخص أرض مساحتها 1400 فدان، كان مجدى راسخ رئيس مجلس إدارة الشركة السابق حصل عليها بمدينة الشيخ زايد بالمخالفة للقانون.

وأعلنت إدارة الإفصاح بالبورصة الأحد الماضى عن أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" أبرمت اتفاق تسوية شاملة مع إدارة الكسب غير المشروع والذى بموجبه تقوم سوديك بسداد 800 مليون جنيه كتسوية شاملة بالنسبة للشركة تخص الأرض المملوكة للشركة بمدينة الشيخ زايد البالغ مساحتها 1400 فدان تقريبًا.

وتضمنت التسوية بين جهاز الكسب غير المشروع وشركة "سوديك"، أن يتم سداد مبلغ 800 مليون جنيه يدفع منها 250 مليون نقدا، كمقدم سداد، على أن يتم توريد المبلغ المتبقى على 4 أقساط على مدار عامين بإجمالي 550 مليون جنيه، يستحق القسط الأول فى 1 مارس 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثانى فى سبتمبر المقبل بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثالث فى ديسمبر 2019 بإجمالى 105.5 مليون جنيه والقسط الرابع فى ديسمبر 2020 بإجمالى 105.5 مليون جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً فى عام 2015 ضد رئيس مجلس إدارة شركة "سوديك" الأسبق مجدى راسخ غيابياً لحصوله على أرض الشركة بالشيخ زايد البالغ مساحتها 1400 فدان تقريباً بالمخالفة للقانون وجاء الحكم والعقوبات الواردة به ليخص المتهمين بشخوصهم ولا علاقة للشركة بها وفقاً لأحكام القانون.‍