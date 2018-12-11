شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه إلى تنزانيا للمشاركة فى احتفالية توقيع سد "ستيجلر جورج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولى، متوجهاً إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد ستيجلر جورج لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك.

ويرافق رئيس الوزراء ، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء ، خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وعدد من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين.