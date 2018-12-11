شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى تشيد بنجاح مصر فى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية، كريستين نيلسس، وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى، التى تقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الأمن الداخلى الأمريكى.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكريستين نيلسس، وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى

وتناول اللقاء الذى حضره اللقاء توماس جولدبيرجر - القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة ، إستعراض المستجدات الراهنة للأوضاع الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية وأنشطة التنظيمات الإرهابية وتداعياتها على حالة السلم والأمن فى مجتمعات الشرق الأوسط ، وركزت المناقشات على أوجه التعاون بين الجانبين فى مجالات العمل الشرطى بما يُسهم فى تحقيق الأهداف المشتركة لمواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات من خلال تبادل المعلومات وتعضيد القدرات الأمنية والمهارات الوظيفية .

جانب من لقاء وزير الداخلية والوفد الأمريكى

ومن جانبها، أعربت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى عن تقديرها لنجاح الأجهزة الأمنية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوجيه ضربات إستباقية وضبط العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها، فضلاً عن نجاحها فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، وأوضحت إستعداد وزارة الأمن الداخلى الأمريكى تقديم أوجه الدعم التقنى والفنى والتعاون مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية وتعميق أُطر التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة المخاطر التى أصبحت فى غالبها عابرة للحدود ومؤثرة بتداعياتها على أمن وإستقرار الشعوب، مؤكداً إستعداد الوزارة الكامل لتطوير أوجه التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة إدراكاً لأهمية وقيمة العمل المشترك فى بلوغ الأهداف المشتركة.