"الاستعلامات": قناة إثيوبية تذيع خطاب السيسي بقمة إفريقيا بـ 3 لغات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه سيتم إذاعة الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة إفريقيا 2018، والتي عُقدت بشرم الشيخ، على قناة ETV الإثيوبية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه سيتم إذاعة الخطاب مرتين في الساعة الـ 8 مساءً، والساعة الـ 12 منتصف الليل بتوقيت أديس أبابا باللغات الإنجليزية والعربية والأمهرية.

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