"التعليم" تعلن إطلاق استمارة لتسجيل الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
وجه الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بإطلاق استمارة إلكترونية؛ لتسجيل الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من العاملين بالتعليم الفني على جميع المستويات الوظيفية سواء في المدارس أو المديريات التعليمية أو وزارة التربية والتعليم.
وقال مجاهد، بحسب بيان نشرته صفحة "وحدة البحث والتطوير المتسمر بقطاع التعليم الفني" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الهدف من إطلاق الاستمارة، التمهيد للاستعانة بالباحثين وخبراتهم، وتوظيف قدراتهما لعلمية والبحثية لصالح التعليم الفني في مصر.
للتسجيل بالاستمارة اضغط الرابط التالي:
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