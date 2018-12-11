الحماية المدنية تنقذ مصنع شهير من ألسنة النيران بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق انلع في كمية مخلفات بقطعة أرض مجاورة لمصنع مواد غئاذية شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمحيط مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تحت إشراف مدير قطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص أن الحريق اندلع بكمية مخلفات مجاورة للمصنع، وتم محاصرة ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى المصنع -الذي تبين توقفه عن العمل منذ فترة- ونفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.