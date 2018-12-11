وزير الداخلية يستقبل وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي لمناقشة التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية، وتعميق أُطر التعاون بين الأجهزة الأمنية الدولية؛ لمواجهة المخاطر التي أصبحت في غالبها عابرة للحدود، ومؤثرة بتداعياتها على أمن واستقرار الشعوب، مشيرًا إلى استعداد الوزارة الكامل لتطوير أوجه التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة، إدراكاً لأهمية وقيمة العمل المشترك في بلوغ الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية، اليوم، بمقر ديوان عام الوزارة بكريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، التي تقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي.

وتناول اللقاء استعراض المستجدات الراهنة للأوضاع الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، وأنشطة التنظيمات الإرهابية، وتداعياتها على حالة السلم والأمن في مجتمعات الشرق الأوسط، وركزت المناقشات على أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لمواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات؛ من خلال تبادل المعلومات وتعضيد القدرات الأمنية والمهارات الوظيفية.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي عن تقديرها لنجاح الأجهزة الأمنية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوجيه ضربات استباقية وضبط العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها، فضلاً عن نجاحها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.