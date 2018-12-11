تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 60 فرش حشيش بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته 60 فرش حشيش قبل ترويجه على عملائه بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أن تحريات مباحث قسم شرطة العجوزة توصلت إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه.
وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 60 فرشًا من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.
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