أخبار مصر | تفعيل مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفعيل مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم، اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيدة كريستيان نيلسون وزيرة الأمن الداخلي الأمريكى والوفد المرافق لها بمقر الهيئة.

وبحسب البيان الذي صدر، تناول اللقاء آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بمكافحة الفساد في مجالى الهجرة غير الشرعية وجرائم التهرب الجمركى وما يتعلق بهما من أنشطة جنائية، وحضر اللقاء قيادات الهيئة.

وفى سياق متصل، استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفد الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية والذى يزور القاهرة، وقد بحثا الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد ومنعه وسبل الوقاية منه وتم استعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية فى تلك المجالات.