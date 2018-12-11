أخبار مصر | نقيب الصحفيين يجتمع مع وزير الرياضة لبحث أزمة نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين يجتمع مع وزير الرياضة لبحث أزمة نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا اليوم، مع الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين؛ وذلك لبحث أزمة عضويات الصحفيين في نادى الزمالك، وذلك عقب قرار رئاسة النادي بتجميد عضوياتهم.

وكان أجمع عدد من الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، منذ أيام، بمقر النقابة؛ لبحث تطورات أزمة منع رئاسة النادي للزملاء الصحفيين من الدخول، على الرغم من أنهم أعضاء عاملين بالنادي.

وبحث الاجتماع تصعيدات الزملاء، ومطالبهم من مجلس النقابة لإنهاء الأمر.

وكان أمن نادي الزمالك، منع الزملاء الصحفيين من الدخول، على الرغم من كونهم أعضاء عاملين، وقام بالاعتداء عليهم في واقعة سابقة، وسرقة هواتفهم المحمولة والتحرش بزميلة.