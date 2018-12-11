أخبار مصر | برلمانية لـ هالة زايد: "الصحة مش في السلام الجمهوري والفياجرا الحريمي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية لـ هالة زايد: "الصحة مش في السلام الجمهوري والفياجرا الحريمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت النائبة إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، رسالة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء قائلة: "الصحة يا معالي الوزيرة مش في السلام الجمهوري والفياجرا الحريمي".

وأكدت المنشاوي، أنه على الرغم من دور مبادرة 100 مليون صحة في مواجهة فيروس سي، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، في حل عدد من المشكلات، إلا أن هناك ملفات كثيرة أهم في قطاع الصحة، مُستنكرة نقص الحضانات في المستشفيات، مشيرة إلى أن الأطفال تتعرض للموت بسبب العجز في عدد الحضانات، وغيره من الملفات التي يجب أن تتناولها الوزيرة.

واعترضت النائبة البرلمانية، على قيام الوزارة بإرسال مندوبين غير قادرين على الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.