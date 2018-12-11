أخبار مصر | "إسكان البرلمان" يطالب الحكومة بإرسال تقرير بشأن مواعيد تنفيذ وتسليم مشروعات الصرف الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إسكان البرلمان" يطالب الحكومة بإرسال تقرير بشأن مواعيد تنفيذ وتسليم مشروعات الصرف الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة إرسال تقرير رسمي موثق للجنة الإسكان مرفق به جدول زمني بشأن مواعيد تنفيذ وتسليم مشروعات الصرف الصحي في بعض القرى بمحافظة الجيزة خلال 48 ساعة.

وأكد علاء والى رئيس اللجنة، أن مشروعات الصرف الصحى من الملفات الهامة التي تحرص اللجنة على متابعة تنفيذها وإزالة الأسباب التي تؤدى إلى تأخر تنفيذها؛ لأنها تهم كل مواطن وعلينا أن نتابع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في القرى والنجوع التي بها مشروعات لم تستكمل حتى الآن.

من جانبه قال النائب يسرى المغازى، إن اللجنة حريصة على متابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع خطوة بخطوة مع الجهات التنفيذية، وذلك للتخفيف على المواطنين، لافتا إلى أن اللجنة طالبت وزارة الإسكان بضرورة الرد كتابة على كل طلبات الإحاطة التى يتم التقدم بها من قبل النواب فى هذا الشأن.