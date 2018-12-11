أخبار مصر | 'الإعلام الهادف ومنصات التواصل الإجتماعي'.. ندوة روتارية بحضور إعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلام الهادف ومنصات التواصل الإجتماعي'.. ندوة روتارية بحضور إعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، برعاية وحضور محافظ المنطقة عبدالحميد العوا، ندوة الصورة العامة للروتاري (Public Image Seminar)، وعدد من رواد الإعلام المصري، منهم الكاتب الصحفي والإعلامي خالد صلاح، والإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء dmc، والإعلامية جاسمين طه مقدمة برامج في قناة dmc، وذلك يوم السبت ١٥ ديسمبر الجاري.

وتدور الندوة حول الاستفادة من الإعلام الهادف ومنصات التواصل الاجتماعي لخدمة الصورة العامة في مصر، وذلك لتعزيز قدرة الروتاري على خدمة المجتمع، وذلك بمشاركة العديد من الروتاريين، ولفيف من كبار إعلاميي مصر، وعدد من الشخصيات العامة في المجتمع المصرى؛ بهدف إلقاء الضوء على مجهودات الروتاري والمجتمع المدني، والتعاون مع الحكومة من أجل المساعدة في تحسين أوضاع المجتمع والنهوض به.

ويتيح النقاش الاستفادة من خبرات كبار الإعلاميين حول كفاية تلك المجهودات وجدواها، وما يمكن إضافته أو تجديده للوصول إلى الصورة الذهنية المناسبة عن الروتاري في مصر.