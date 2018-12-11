شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مذكرة تفاهم بين الرقابة الادارية والأمن الداخلى الأمريكية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الثلاثاء، اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كريستيان نيلسون وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى والوفد المرافق لها بمقر الهيئة، حيث تناول اللقاء آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بمكافحة الفساد فى مجالى الهجرة غير الشرعية وجرائم التهرب الجمركى وما يتعلق بهما من انشطة جنائية وقد حضر اللقاء قيادات الهيئة فى إطار انطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وانطلاقا من الدور المنوط لهيئة الرقابة الإدارية. وفى سياق متصل، استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفد الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية والذى يزور القاهرة وقد بحث الجانبان سبل التعاون المشترك فى مجال مكافحة الفساد ومنعه وسبل الوقاية منه وتم استعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية فى تلك المجالات.









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