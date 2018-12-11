شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الصحة تعلن فحص 16 مليون مواطن منذ انطلاق حملة القضاء على فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الصحة تعلن فحص 16 مليون مواطن منذ انطلاق حملة القضاء على فيروس سى.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

الصحة تعلن فحص 16 مليون مواطن منذ انطلاق حملة القضاء على فيروس سى

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 3 ملايين و781 ألف مواطن حتى ظهر اليوم، من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وزير التموين: نستهلك 250 ألف طن سكر شهريا وحققنا اكتفاء ذاتى بنسبة 75%

قال على مصيلحى، وزير التموين، إن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ 250 ألف طن منها 120 ألف طن من السلع التموينية، موضحا أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 75% تقريبا من الاستهلاك السنوى البالغ 3.1 مليون طن بواقع انتاج 2.2 مليون طن ، وهذا مؤشر إيجابى وفى حاجة لتحقيق مزيد من زيادة الانتاج.

فيديو جراف.. "خدعوك فقالوا" مبادرة لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تنفيذ مبادرة جديدة تحت عنوان "خدعوك فقالوا"

مستشار ترامب :صفقة القرن ستمنح حياة أفضل للفلسطينيين وإعلانها خلال شهرين

قال جارد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين "صفقة القرن" ستعلن قريبا، مشيًرا إلى أنها ستمنح للفلسطينيين حياة أفضل.

شاهد.. كل أهداف الجولة الخامسة بدورى أبطال أوروبا قبل مواجهات الختام

تنطلق منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبابالموسم الحالى 2018/2019، مساء اليوم الثلاثاء ويسدل الستار عليها غدا الأربعاء.

4 قرارات للجنة منع تداول الطيور الحية.. أبرزها تعويض أصحاب المزارع المتضررين

كشف الدكتور عبد العزيز السيد المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، بأن اللجنة اتخذت مجموعة قرارات مهمة بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية، قبل البدء فى التطبيق على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة خلال شهر إبريل المقبل، والتى تهدف بشكل كبير فى تفعيل المنظومة بما يساهم فى نمو صناعة الدواجن فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.



فى ذكرى رحيله ..كيف تنبأ أحمد بهجت بوفاة أم كلثوم فى كلمتين وبس؟

ارتبطت أجيال عديدة بالبرنامج الإذاعى الشهير "كلمتين وبس" الذى استمر كأحد أشهر وأنجح البرامج الإذاعية لما يزيد عن 40 عاما متواصلة ، يقدمه الفنان الراحل الكبير فؤاد المهندس ، ويكتبه المبدع الرائع الأديب والكاتب أحمد بهجت الذى تحل ذكرى وفاته اليوم ، حيث رحل عن دنيانا فى مثل هذا اليوم الموافق 11 ديسمبر عام 2011.

"الساعة السكانية" تعلن وصول سكان مصر لـ 98 مليون نسمة بالداخل

أعلنت الساعة السكانية الآن فى تمام الساعة 3.24 عصرا بتوقيت القاهرة، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة.

فنان يكشف سر تمثال لمبارك وأحفاده يزن 10 كيلو ذهب

نشر المثال محمد ثابت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تمثالا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ومعه أحفاده معلقاً: إن لهذا التمثال حكاية.

من 7 لـ 10 ديسمير 2020 معرض الأمن والدفاع "إيدكس" بمصر.. وبدء التسجيل

أعلن الموقع الرسمى لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، عن موعد انعقاد المعرض فى مصر خلال عام 2020، وسيكون فى الفترة بين 7 إلى 10 ديسمبر، وبذلك سيكون المعرض لمدة 4 أيام بدلا من 3 أيام فى نسخته الأولى.

ذروة شهب "التوأميات 2018" تمطر سماء الوطن العربى الخميس بـ120 شهابا بالساعة

تشهد سماء المنطقة العربية وصول شهب التوأميات لذروة تساقطها هذه السنه من منتصف ليل الخميس 13 ديسمبر الجارى وخلال الساعات قبل شروق شمس الجمعة.

هلال القمر يقترن بكوكب زحل الليلة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تشهد سماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر الجارى، بداية وقوع هلال القمر فى حالة اقتران مع كوكب زحل بالأفق الغربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى .

وزير المالية: لم نفرض ضرائب على الأذون والسندات.. ونسترجع حق للدولة من 2008

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة لم تفرض ضرائب على أذون الخزانة والسندات، مضيفا: "إحنا بنجيب حق الدولة اللى المفروض كان ييجى من 2008"، فى إشارة إلى تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة لليوم الثانى..وقيمة التداول931 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.367 مليار جنيه.

رانيا يوسف بفستان "ستومك" أسود بعد أزمة ختام مهرجان القاهرة

بعد أزمتها الأخيرة على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى نسخته الأخيرة، وارتدائها لفستان أسود خارج التوقعات مكشوف بشكل كامل من الأسفل، ظهرت "رانيا يوسف" فى جلسة تصوير جديدة لها بفستان أسود "ستومك"، يتكون من "قطعتين" فقط، ويبدو أن الفنانة رانيا يوسف لم تتعلم من هذا الموقف الأخير، حتى تعاود الظهور فى جلسة تصوير جديدة، بفستان أسود مفتوح من أحد الجانبين.

"القومى للسكان": عدد السكان ارتفع لـ98 مليون.. وننجب 2.5 مليون طفل سنويا

أعلن الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وزير المالية بالبرلمان: الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين كراسى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل جديدة، إلا أن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلا: "الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسى والحل فى زيادة الاستثمارات فى الدولة".

الكهرباء ترفع شعار "حق الدولة" وتفرض 17% فوائد على تقسيط الفواتير للمتقاعسين عن السداد.. استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع بعد تراكم 3 فواتير بدءا من يناير.. جنوب القاهرة: تسديد المديونية "كاش" يلغى الفوائد

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء فى تطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل واسترداد مديونيات المشتركين للحفاظ على حق الدولة؛ وذلك من خلال فرض فوائد على المديونية، التى يتم تقسيطها بناء على طلب المشترك بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتقاعسين عن السداد.

وزير المالية يزف بشائر الخير: لأول مرة منذ 15 عاما أكلنا وشربنا من إيراداتنا.. الإصلاحات منحت الاقتصاد حصانة.. خفض معدلات التضخم لأقل من 10%.. أنفقنا 4 مليارات جنيه لفحص 50 مليون مواطن للقضاء على فيروس سى

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، اجتماعا موسعا صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية وعدد كبير من قيادات الوزارة، حيث استعرض "معيط" آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى ونسب ومعدلات الدين العام وعجز الموازنة العامة للدولة ومُستهدفات الفترة القادمة.