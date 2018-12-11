شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات عراقية تنفذ غارات داخل سوريا وتقتل 44 داعشيا فى منطقة سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت طائرات F16 عراقية اليوم الثلاثاء، ووفق معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب - خلية الصقور الاستخباراتية ضربات جوية فى منطقة سوسة داخل الاراضي السورية.

جاء ذلك بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة فى العراق حيث دكت طائرات عراقية هدفين الأول عبارة عن وكر يتواجد بداخله 30 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابى كانوا يعتزمون عقد اجتماعا مهما للقيادات الإجرامية، أما الهدف الثاني كان عبارة عن وكر يتواجد فيها 14 إرهابيا مما يسمى بالانغماسين.

وبناءً على المعلومات الاستخبارية العراقية فإن هذه الضربات، قد دمرت الهدفين بالكامل، وعادت الطائرات العراقية بسلام إلى أرض الوطن بعد أن حققت أهدافها المرسومة.