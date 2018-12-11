شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرضت تيريزا ماى لموقف محرج خلال لقاء جمعها بأنجيلا ميركل؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لموقف محرج على الهواء مباشرة، حينما وصلت بسيارتها للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فبمجرد وقوف السيارة التى تقلها، ذهبت أحد المساعدين لفتح الباب لكنه لم يكن يستجب لمحاولات المساعدة أو رئيسة الوزراء لفتحه، وسط محاولات من حارسها أيضًا الذى كان يجلس فى المقعد الأمامى لفتح الباب من القفل المركزى للسيارة، حتى تمكنوا أخيراً من فتحه.



تيريزا ماى تحاول الخروج من السيارة

وهبطت رئيسة الوزراء منذ قليل فى برلين لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد لقاء مع رئيس الوزراء الهولندى مارك روتا فى لاهاى، وكانت السيدة تيريزا تجتمع مع زعماء أوروبيين فى محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى " بريكست" بعدما أجلت تصويت مجلس العموم البريطانى عليها حتى شهر يناير القادم.

انتشر مقطع الفيديو الذى يعرض الواقعة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعى محققاً أكثر من نصف مليون مشاهدة فى غضون ساعات قليلة ومثيراً لسخرية البعض، فقال أحد كتاب موقع "الجارديان" الإخبارى: "لقد كان الوزير مايكل جوف على حق عندما قال إن استمرار بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى سيشبه البقاء رهينة فى مؤخرة السيارة" ، بينما علق آخرون فى سخرية أن تيريزا ماى لم تكن ترغب فى الخروج من السيارة عن قصد.