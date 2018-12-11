شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء": سنتخذ الإجراءات القانونية ضد مزاعم تجمع "شباب مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، من ادعاء تبعية تجمع "شباب مصر" له، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الكيان ومن يترأسه.

وقال المركز، إيماء إلى الشكاوى العديدة التي تلقاها من قبل عدد من المواطنين بخصوص ادعاء أحد الأفراد، الذى يترأس أحد الكيانات المسماة "شباب مصر" تبعيته للمركز وانتحاله صفة مستشار بالمركز، وفى هذا الإطار فإن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يؤكد على ‏أن هذا الشخص لا يمت للمركز بصلة، وكذلك هذا التجمع وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالمركز، محذراً من التعامل مع ‏أي شخص أو جهة تدعي زوراً انتمائها أو تبعيتها له والزج باسمه فى أى نشاط، كما يؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الأمر ومحاسبة كل من ‏يستخدم اسم المركز بغير وجه حق.‏