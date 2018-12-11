شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مسجد قبة الصخرة وتجرى عمليات تفتيش بداخله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مسجد قبة الصخرة فى المسجد الأقصى المبارك، وأجرت عمليات تفتيش داخله. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى منعت موظفى قبة الصخرة والأوقاف الإسلامية من تنظيف الحجارة والرخام داخل المسجد الأقصى بشكل مفاجئ. وتسود حالة من التوتر الشديد، جراء منع جنود الاحتلال الإسرائيلى عمليات التنظيف فى مسجد قبة الصخرة.

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