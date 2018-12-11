شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يغادر لتنزانيا للمشاركة فى مراسم توقيع سد "ستيجلر جورج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل لتنزانيا للمشاركة في مراسم مشروع سد "ستيجلر جورج" والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية، بناء علي تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسئولين ووفد إعلامي خلال زيارته لتنزانيا. ويتكون سد «ستيجلر جورج» من سد رئيسى يبلغ ارتفاعه 134 مترا، و4 سدود مكملة لزيادة السعة التخزينية لتصل إلى 34 مليار متر مكعب وتقدر تكلفة بناء السد بحوالى 3.6 مليار دولار، ويهدف إلى توليد الكهرباء بقدرة 2100 ميجاوات.

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