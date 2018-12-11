شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لجان لحساب تكلفة إنتاج وتصنيع القصب للبت بمطالب زيادة الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن على مصيلحى، وزير التموين، تأييده للمقترح الخاص بتشكيل ثلاث مجموعات، واحدة معنية بحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر وفقا لآخر أسعار للمستلزمات الزراعية، والأخرى لحساب التكلفة الفعلية لصناعة السكر، والأخيرة للنظر فى النموذج الكلى للأسعار العاليمة.

وأضاف مصيلحى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن زيادة أسعار توريد قصب السكر، أن ما ترتضيه هذه المجموعات الثلاثة بعد حصر التكلفة الفعلية الدقيقة والحفاظ على المستهلك والمزارع والصانع سيتم الوصول لحلول للمطالبات بزيادة أسعار توريد قصب السكر.

كما أعلن وزير التموين تأييده لدراسة مقترح عمل صندوق موازنة أسعار، وأهمية وجوده نظرا لتقلبات الأسعار خاصة فى بعض السلع الاستراتيجية ومنها السكر وما حدث فى نهاية 2016 خير دليل على ذلك.