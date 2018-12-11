اختتام فعاليات حملة الـ16يوماً العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، حفل ختام فعاليات حملة الـ 16 يوماً العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة برعاية الأمم المتحدة، والتى شاركت فيها جامعة القاهرة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر2018، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة للتوعية بمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة، وهى الحملة العالمية التى تشارك فيها الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى.

وأقيم حفل ختام الفعاليات بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحت شعار "جامعة القاهرة فى مواجهة التحرش والعنف ضد المرأة".

وبدأت فعاليات ختام حملة الـ 16 يوماً، بتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة والمركز الثقافى البريطاني، أعقبها كلمات من مدير المركز الثقافى البريطانى وأعضاء من المركز، واختتمت الفعاليات بحفل فنى لكورال كلية التجارة بالجامعة.

وألقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كلمة حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة من العنف، أشار خلالها إلى أن هناك فرقا بين المساواة والتكافؤ بما يتعلق بالرجل والمرأة، حيث إن كلاهما يكمل الآخر بأدوارهما، مؤكداً ضرورة النظر للمرأة كإنسان.

وأكد الخشت، على أهمية دور الأسرة بشكل عام فى التربية لأن الطفل يتأثر بالتقليد أكثر من النصيحة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لديها رسالة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجتمع، وتستهدف هذه الرسالة الشباب عامة، وشباب الجامعة بصفة خاصة، لنشر الوعى بينهم حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة، والتوعية بأن التعليم الجامعى آمن للجميع، وذلك من خلال أنشطة مختلفة لوحدة مناهضة التحرش بالجامعة والتى يشارك بها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدعم هذه الرسالة المجتمعية الهامة.

وأشاد الخشت بدور وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة فى نشر ثقافة الاحترام والمساواة بين الطلاب وما تقوم به من أنشطة ومبادرات فى هذا المجال.

وألقت الدكتورة مها السعيد، مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، كلمة حول دور وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة فى مناهضة التحرش والتوعية بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعى.

وشهد فعاليات ختام حملة الـ 16 يوماً بجامعة القاهرة، ممثلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وممثلى المجلس القومى للمرأة، ومدير المركز الثقافى البريطانى بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.