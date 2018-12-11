شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اختبار المرشحين للتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الاسم المديرية 1. محمود محمد مندوه محمد بركات الجيزة 2. محمد صابر عبد الدايم إبراهيم الجيزة 3. عيد أحمد محمود عمارة الجيزة 4. صبري محمد حماد النقيب الجيزة 5. السيد فرج حامد محمد الزقم الجيزة 6. سيد حسين صالح عبد النبي الجيزة 7. أحمد منصور إبراهيم عبد الحميد الجيزة 8. علي إبراهيم علي محمد بدر الجيزة 9. السيد محمد السيد محمود الجيزة 10. محمود محمد مصطفى هيبة الجيزة 11. محمود محمد سيد محمود الجيزة 12. أحمد عبد العظيم أبو العلا مبروك الجيزة 13. سعيد عبد الخالق طه الشيمي الجيزة 14. أيمن رمضان كامل محمود الجيزة 15. عاشور محمد محمود أحمد أبو العلا الجيزة 16. محسن السيد محمد السيد الجيزة 17. رمضان عبد المنعم عبد الخالق أحمد الجيزة 18. موسى السيد إبراهيم البيه الدقهلية 19. مرتضى عبد الواحد الموافي البغدادي الدقهلية 20. محمد عبد العزيز السيد عبد العزيز الدقهلية 21. محمد حسين إبراهيم أحمد جاد الدقهلية 22. علي محمد إبراهيم إبراهيم الدقهلية 23. أحمد عبد الرحمن محمد الدقهلية 24. إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم سعد الدقهلية 25. محمود محمد سليمان أحمد الدقهلية 26. السيد أبو الفتوح علي مقلد الدقهلية 27. حسن شحاته عثمان جمعه الدقهلية 28. أشرف محمود عطية أحمد الدقهلية 29. إبراهيم محمود طلبة عبد الإمام الدقهلية 30. محمود السيد الشنهاب عيطة الدقهلية 31. أحمد عبد الملك محمد بدران الدقهلية 32. محمد ندا ندا محمد لبدة الدقهلية 33. أحمد فاروق حسيني إبراهيم الشرقية 34. مصطفى محمد الهادي عطية مصطفى الشرقية 35. محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل حري الشرقية 36. محمد إبراهيم عبد الله أحمد سليم الشرقية 37. عادل عبد الرحيم عبد العاطي سيد أحمد الشرقية 38. سالم بيومي سالم محمود الشرقية 39. أيمن حسيني عطية سليم الشرقية 40. أحمد محمد أحمد عطية الشرقية 41. هندي محمد إبراهيم صالح الشرقية 42. مكاوي حسين محمد حسين الشرقية 43. محمد السيد محمد حسن سيد أحمد الشرقية 44. أحمد محمد حسين إبراهيم الشرقية 45. السيد محمد السيد عبد الرحمن الشرقية 46. محمد علي مصطفى أحمد الشرقية 47. صالح محفوظ رمضان صالح الشرقية 48. وائل شعبان خليل يعبد الجواد الشرقية 49. سعيد عبد القادر يوسف جاد الشرقية 50. محمد رجب أحمد محمد الشرقية 51. صبَّاح محمود حسن محمود جميل الشرقية 52. عبد الهادي سعيد وجدي محمد الشرقية 53. السيد محمد حسن عطية الشرقية 54. سالم محمد سالم إسماعيل الشرقية 55. أشرف عبد العظيم عبد العظيم علي الشرقية 56. أحمد عبد اللطيف محمد علي الشرقية 57. مصطفى عبد الرحمن عبد العال مشعل الغربية 58. محمود ربيع حسام الدين حسام الدين الغربية 59. محمود الهلالي الهلالي عبد الصمد الغربية 60. عصام كمال بسيوني العشماوي الغربية 61. عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى الغربية 62. ياسر حلمي محمد محمد أبو غياتي الغربيـة 63. عادل عبد الله توفيق الدسوقي الغربية 64. صبري حلمي محمد محمد أبو غياتي الغربيـة 65. رضا محمد ولي الدين عبد العاطي حسين الغربيـة 66. أحمد صلاح الدين مختار الجنجيهي الغربية 67. العادلي حسن عبد الرحمن محمد الغربية 68. جمال عبد الحميد حسن الشورة الغربية 69. أحمد سعد زكريا حتق الغربية 70. محمود محمد عبد اللاه طايل الغربية 71. عبد الرحمن محمد عبد العليم عمار الغربية 72. حمزة عبد الرحمن مصطفى البنا الغربية 73. أحمد يوسف بسيوني الشرقاوي الغربية 74. شعبان رجب محمد محمد سلامة الفيوم 75. حسن شعبان سيد أبو بكر الفيوم 76. يحيى محمد محمد شعبان الفيوم 77. مصطفى السيد حسان قابيل الفيوم 78. محمد أحمد حسين عبد الحميد الفيوم 79. عبد الرحمن حماد السيد عبد الجليل الفيوم 80. محمد محمود عبد الفتاح مصطفى الفيوم 81. أحمد صلاح عبد العاطي مرسي الفيوم 82. عبد الله محمد السيد أحمد القاهرة 83. السيد عبد العاطي السيد قطيط القاهرة 84. حمدي محمد السيد محمد القاهرة 85. حمادة نصر أمين عبد الظاهر القاهرة 86. أحمد محمد أحمد عبد العال علوان القاهرة 87. أحمد عبد الهادي زهير إبراهيم القاهرة 88. أبو بكر سليمان سليمان محمد القاهرة 89. عمار عبد الرحمن محمد إبراهيم القاهرة 90. محمود خليل سيد خليل القاهرة 91. محمد السيد أحمد جمعة القاهرة 92. إسلام حسن محمد محمد القاهرة 93. عبد العزيز عبد الهادي حسن البري القاهرة 94. عادل محمود أحمد عبد العال القاهرة 95. سيد العزب محمد محمود القاهرة 96. حلمي محروس بكر المليس القاهرة 97. محمد الهادي غمري محمد السعدوني القاهرة 98. عبد الرحمن عبد الرحمن خميس علام القاهرة 99. علاء محمد الفرجاني أحمد عبد الحليم القاهرة 100. أحمد علي محروس البابلي القاهرة 101. إبراهيم محمد الشاذلي إبراهيم القاهرة 102. علي عبد الباسط أحمد محمد القاهرة 103. أحمد محمد عبد الهادي هندي القليوبية 104. وجيه محمد إبراهيم حسن القليوبية 105. مصطفى محمد عبد الحميد أحمد القليوبية 106. محمد عاطف محمد عبد الوهاب القليوبية 107. أحمد محمد صبحي محمد القليوبية 108. أبو الحسن السيد السيد حجاج القليوبية 109. محمد سويلم محمد جاد القليوبية 110. أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح جمعه القليوبية 111. أحمد دسوقي محمد مكي القليوبية 112. محمد الوجيه بحيرى إسماعيل القليوبية 113. حسن محمد حامد محمد هلال القليوبية 114. أسامه حسين محمد النجار القليوبية 115. نصر عبد العزيز حسن الكتامي كفر الشيخ 116. محمد عوض السيد حسانين كفر الشيخ 117. بسيوني إبراهيم يوسف خضر كفر الشيخ 118. أشرف محمد السيد الشقافي كفر الشيخ 119. محمد أحمد عصمت الأحول كفر الشيخ 120. فتحي صبري محمد علي جاويش كفر الشيخ 121. السيد إبراهيم سعد علي كفر الشيخ 122. رزق نجاح حسين رزق كفر الشيخ 123. بشير محمدي عبد العزيز كفر الشيخ 124. طه أحمد حسن حفني كفر الشيخ 125. أحمد ضيف الله سعد علي جاويش كفر الشيخ 126. فؤاد ناجي موسى إسماعيل كفر الشيخ 127. محمود محمد محمود الشيخ كفر الشيخ 128. محمود محمد عبد اللطيف مصطفى كفر الشيخ 129. عزام السيد السيد الشناوي كفر الشيخ 130. أحمد محمد عبد الغنى بصل كفر الشيخ 131. أحمد سعد محمد سليم كفر الشيخ 132. رفيق إبراهيم عبد اللطيف كفر الشيخ 133. عبد الحي عيد إبراهيم محمد سرحان كفر الشيخ 134. أشرف إبراهيم الشوادفي أحمد كفر الشيخ 135. عبد الواحد محمد عبد الغفار يونس كفر الشيخ 136. محمد شفيق رمضان أبو العينين كفر الشيخ 137. زين محمد عبد الحميد متولي كفر الشيخ 138. صالح إبراهيم عبد السلام سعد المنوفية 139. محمد رجب إبراهيم إسماعيل المنوفية 140. محمد جابر صادق جلبط المنوفية 141. محمد إبراهيم يوسف إبراهيم المنوفية 142. عثمان متولي عثمان بيومي المنوفية 143. أحمد مهدي مصطفى مهدي المنوفية 144. ياسر محي الدين محمد الطواب المنوفية 145. ماهر بدر على العراقي المنوفية 146. عبد الله مصطفى عبد الحكيم عبد الحليم المنوفية 147. هشام أحمد عبد الجواد نعام المنوفية 148. عماد محمد أحمد غنيم المنوفية 149. عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف شعبان المنوفية 150. أحمد سعيد أحمد مصطفي المنوفية 151. عبد الفتاح فاروق إبراهيم حمودة المنوفية 152. محمد فتحي محمد الخباز المنوفية 153. عماد عبد الفتاح العبد موسى المنوفية 154. سعيد عباس عبد العزيز صالح المنوفية 155. طارق صابر متولي محمد الشاذلي المنوفية 156. تامر صافي حماد بدر الدين المنوفية 157. هواري محمد عبد المعز محمد أحمد المنيا 158. محمد عبد الحميد رجب صالح المنيا 159. علاء محمود يوسف محمود المنيا 160. رجب فوزي محمد بدوي المنيا 161. رجب شحاتة محمود محمد المنيا 162. إبراهيم رشدي عبد الرحمن عبد الله المنيا 163. هريدي عبد العال هريدي المنيا 164. مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد المنيا 165. مصطفى شعبان مصطفى على المنيا 166. إسماعيل أحمد حافظ حسين المنيا 167. أحمد عبد النبي عبد الغفار عبد النبي المنيا 168. محمد مصطفى عبد الفضيل سالم المنيا 169. عمر خليفة محمد جمعة المنيا 170. خالد محمد عزيز الدين عبد النعيم المنيا 171. أبو الوفا سعد عبد العزيز المنيا

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