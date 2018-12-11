شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد عمال مصر يصدر قرارا بتعيين مجدى البدوى رئيس لاتحاد محلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرارا بالموافقة على تعديل هيئة مكتب الاتحاد المحلى لعمال محافظة الإسكندرية للدورة النقابية 2018-2022 . ووفقا للقرار يشغل مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة، موقع رئيس الاتحاد المحلى بدلا من فتحى عبد اللطيف أحمد .

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