شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: فريق التدخل السريع نجح فى إيداع 1150 حالة بمؤسسات الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية فى حالة رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت غادة والى، فى تصريحات اليوم، أن فريق التدخل السريع بالوزارة نجح حتى الآن فى التعامل مع 1150 حالة من الحالات الإنسانية لرجال وسيدات بلا مأوي كانوا يفترشون الأرصفة وقام بإيداع أغلبهم بدور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة مع توفير الرعاية المناسبة والحياة الكريمة لهم، كما أن الفريق نجح خلال الشهر الماضى فقط فى التعامل مع 52 حالة تم إيداعهم دور مسنين أو دور رعاية أيتام، كما تم التعامل مع 31 حالة من المشردين بدون مأوى وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأوضحت الوزيرة، أن فريق التدخل السريع الذى تم إنشائه عام 2014، مكون من 8 أعضاء من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة ولديهم الخبرة والقدرة على التعامل في مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعد نجاح تجربته على المستوى المركزى تم تشكيل فرقاً للتدخل السريع بجميع المحافظات تعمل بنفس آلية الفريق المركزى.

وأوضح محمد عثمان، رئيس قطاع ديوان عام الوزارة، أن من أبرز الحالات التي تعامل معها مؤخراً فريق التدخل السريع كانت لفتاة بلا مأوى فى العقد الثانى من عمرها من أمام المقابر فى القطامية بالتجمع الثالث ، وذلك بناءاً على البلاغ الوارد للفريق من بوابة الشكاوى الموحدة 1652، حيث توجه أعضاء الفريق على الفور إلى مكان تواجد الفتاة وتبين أنها تدعى "نورهان" وعمرها 26 عاما ولا يوجد معها أوراق ثبوتية و أنها متواجدة فى هذا المكان منذ ثلاثة أشهر، وقد نجح أعضاء الفريق فى إقناعها بالانتقال لإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وعليه تم إيداعها دار عقيلة السماع بحلوان التابع لجمعية التجمع الوطنى.

وأضاف عثمان أنه وفقاً للبلاغ الوارد للفريق على الخط الساخن "16439" بتواجد سيدة مسنة فى العقد الخامس من عمرها تفترش الجزيرة الوسطى من شارع جامعة الدول العربية بالجيزة وتبين أنها تدعى مليكة وليس معها أوراق ثبوتية وهى تعانى من صدمة نفسية، قام أعضاء الفريق بإقناعها بالانتقال والإقامة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وتم إيداعها بمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بالهرم لتتلاقى كافة أوجة الرعاية اللازمة.