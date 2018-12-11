"القومي للسكان": ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، الثلاثاء، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر " دور منظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية والتصدي للمشكلة السكانية " الذي عقد اليوم بالسويس، وبحضور السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأضاف أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويا.

وحذر مقرر المجلس القومي للسكان من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب في مصر بهذا الشكل ، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليون بحلول عام 2030.

وقال إن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر ، حيث ارتفعت نسبة الفقر من 22 % عام 2008 إلى 28 % عام 2015.

ووصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في أربعة محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

وأشار إلى أن نسبة الأمية في مصر بلغت 26% في عام 2018 ، وقد بلغت نسبة الأمية بين الإناث فقط 31% ، وقد بلغ عدد المتسربون من التعليم - أي من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها - 6 مليون عام 2017. وابلغ عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليون عام 2017.

أما نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة ، الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية، فقد بلغت 3 % .

وبلغ عدد المتزوجات من الإناث أقل من 18 سنة حوالي 109 ألف أنثى عام 2017 ، وعدد 128 ألف عقد زواج تصادق عام 2016.

وقال إن الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 تقوم على خمسة محاور ، هي محور تنظيم الأسرة ومحور الشباب وصحة المراهقين ومحور تمكين المرأة ومحور الإعلام ومحور التعليم.

وأشار إلى أن الإستراتيجية لها أربعة أهداف الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية ، وخفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، وتقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.

وأضاف حسن أن معدل الخصوبة ( الإنجاب الكلي ) بلغ 3.5% عام 2014 ، ووفقا للاستراتيجية القومية للسكان فإن المستهدف العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.1% عام 2020 ، والوصول بهذا المعدل إلى 2.4% عام 2030.