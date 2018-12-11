مصر | تفعيل مذكرة تفاهم بين "الرقابة الإدارية" و"الأمن الداخلي الأمريكي" بشأن تبادل الخبرات لمكافحة الفساد (صور)

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استقبل اليوم اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية كريستيان نيلسون وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي والوفد المرافق لها بمقر الهيئة. وتناول اللقاء آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بمكافحة الفساد في مجالي الهجرة غير الشرعية وجرائم التهرب الجمركي وما يتعلق بهما من أنشطة جنائية وذلك بحضور اللقاء قيادات الهيئة. ويأتي ذلك في إطار انطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وانطلاقا من الدور المنوط لهيئة الرقابة الإدارية. وفي سياق متصل، استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفد الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية والذي يزور القاهرة. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد ومنعه وسبل الوقاية منه وتم استعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في تلك المجالات.

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