مصر | السجن المشدد 5 سنوات لسائق لاتجاره في المخدرات بالجيزة

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عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعي، وأشرف الهواري، وأحمد ذكي المنوفي، سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بحيازة والاتجار في المواد المخدرة في الهرم بالجيزة.

ودفع حاتم يوسف، دفاع المتهم أمام المحكمة، ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس الواردة حصرا في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكما دفع "يوسف" بكيدية الاتهام وتلفيقه، وانقطاع صلة المتهم بالحرز المضبوط، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي.

وكان المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أحال القضية رقم 42571 لسنة 2017 جنايات الهرم، المتهم فيها محمد أحمد صادق إبراهيم وشهرته "نادر" إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش والترامادول، بالجيزة.

وتعود البداية عندما ألقى القبض على المتهم بواسطة قوة أمنية من مباحث البدرشين، أثناء قيامه بتدخين سيجارة محشوة حشيش، وبتفتيشه عثر معه على 15 قطعة لجوهر الحشيش، و30 قرصًا من عقار الترادمادول المخدر، وتم اتخاذ اللازم تجاه المتهم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق وإحالته للجنايات التي أصدرت حكمها السابق.