أخبار مصر | رئيس "زراعة النواب" يطالب برفع أسعار توريد قصب السكر لألف جنيه للطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "زراعة النواب" يطالب برفع أسعار توريد قصب السكر لألف جنيه للطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر، وتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، بحضور وزيري التموين والزراعة، إن اللجنة قبل موسم الحصاد كل عام تطالب الحكومة بتحديد أسعار توريد الاستراتيجية.

وطالب الشعيني، بوضع حد لهذا الأمر وتحديد الأسعار قبل موسم الزراعة بوقت كاف مع مراعاة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج حتى يتسنى للفلاح تحقيق هامش ربح، مُضيفا أنه في ظل زيادة أسعار المستلزمات يجب إعادة النظر في أسعار التوريد لتحقيق هامش ربح خوفا من عزوف المزاعين عن زراعة المحصول بسبب الخسائر التي يتعرضون لها.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار التوريد مرة أخرى، ليصل لألف جنيه للطن لتحقيق عائد مجزٍ للفلاح، مع ضرورة إيجاد حل لأزمة عدم استلام محصول القطن من الفلاحين حتى الآن.