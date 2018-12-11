أخبار مصر | كلمة "عبدالعال" بالجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة "عبدالعال" بالجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في كلمته في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، إن الظرف التاريخي والاستثنائي الذي تمر به الأمة العربية، لابد أن يواجهه حضور استثنائي فعال وقوي للبرلمان العربي يعبر عن صوت كل مواطن من المحيط إلى الخليج.

وأضاف: "لابد من حضور يسعى لوضع آمال وطموحات شعوبنا العربية في سيادة القانون، والتنمية، والأمن والاستقرار موضع التنفيذ".

وتابع: "لكي نستطيع تحقيق ذلك لابد أن نحشد جميع قوانا، ونعظم إمكاناتنا، ونستغلها أفضل استغلال في المرحلة القادمة من أجل مزيد من التعاون العربي، وتدعيم إرادتنا في التغلب على كافة المعوقات التي تواجه العمل العربي المشترك، وفتح آفاق جديدة أمام تطوير شراكة عربية، عبر مشاريع تنموية خلاقة، ووضع أفكار بناءة ومشاريع قوانين تلبي تطلعات الشعب العربي في مستقبل أفضل".

ووجه عبد العال حديثه للأعضاء قائلا: "أعلم علم اليقين صدق نواياكم، ومدى إخلاصكم لقضايا أمتكم، وحرصكم على تلبية طموحات شعوبنا العربية، لذا لا شك لدى أن اجتماعنا لن يدخر وسعا في الوصول لمخرجات هامة تدعم قضايانا الاستراتيجية، وتحمي المصالح العربية المشتركة، مما يجعل من البرلمان العربي إطارا حقيقيا وعمليا للحوار العربي"، مُشيرًا إلى أهمية الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة على كافة الأصعدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحماية وحدة وسيادة الدولة الوطنية العربية، ومواجهة الإرهاب بكل صورة وداعمية، واعتماد التنمية المستدامة منهج عمل في كل بلد عربي.

وهنأ مشعل بن فهم السلمي، على الثقة المتجددة والمستحقة التي رشحه لها سجل حافل بالعطاء المثمر، ليستكمل مسيرته الطيبة وإدارة دفة العمل في البرلمان العربي في مرحلة دقيقة تمر بالأمة العربية، مُعربًا عن ثقته الكاملة بأن رئاسته للبرلمان العربي ستدفع بالتعاون البرلماني العربي إلى آفاق أوسع من التعاون والإنجاز، ويدعم دور البرلمان العربي ومكانته على المستويين الإقليمي والدولي، ويعمل على حشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية، والمساهمة في إيجاد حلول عادلة لها.

كما تقدم بالتهنئة لأعضاء المكتب الجديد للبرلمان العربي ورؤساء اللجان، وتمنى لهم كل التوفيق في أداء المهام المنوطة بهم في تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة على الصعيد البرلماني.