زراعة البرلمان تطالب بإعادة تسعير قصب السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه فى ظل زيادة أسعار المستلزمات يجب إعادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر، لتحقيق هامش ربح خوفا من عزوف المزاعين عن زراعة المحصول بسبب الخسائر التى يتعرضون لها.

وأضاف الشعينى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى حضور وزيرى التموين والزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر فى أسعار توريد قصب السكر، وتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، إن اللجنة قبل موسم الحصاد كل عام تطالب الحكومة بتحديد أسعار توريد الاستراتيجية، مطالبا بوضع حد لهذا الأمر وتحديد الأسعار قبل موسم الزراعة بوقت كاف مع مراعاة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج حتى يتسنى للفلاح تحقيق هامش ربح.

ومن حانبه طالب النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، بضرورة الإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها، مع تحقيق هامش ربح للفلاح فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، لكي يتخذ الفلاح قراره بشأن زراعة المحاصيل.