محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد : أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا حمل رقم 1706 لسنة 2018، بتكليف الدكتورة نجلاء رضوان أحمد حسن مدير عام الإدارة العامة لأمراض الأغنام والماعز والجمال والخيول بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية بالهيئة الزراعية المصرية ولحين شغلها طبقا لأحكام القانون. وقرر أبوستيت، حسب بيان، تكليف المهندس محمد سعد محمد توفيق كبير أخصائيين زراعيين ومدير إدارة الرقابة على تداول الأسواق للعمل مديراً عاماً للإدارة العامة لاعتماد التقاوي بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم1708 لسنة 2018.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف "نجلاء رضوان" بتسيير أعمال "المركزية لتربية الخيول" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .