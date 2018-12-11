وزير الشباب يستعرض مبادرات الوزارة فى الشان الأفريقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن لدينا العديد من المبادرات المرتبطة فيما يخص الشأن الأفريقي وسبل تنمية التعاون الرياضي مع الدول الأفريقية، مضيفًا: "وفعلنا هذه المبادرات لتتحول الى برنامج زمني قابل للتنفيذ".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير أحمد شاهين أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ورؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك لمناقشة رؤية وخطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الأفريقي وسبل تنمية التعاون الرياضي مع الدول الأفريقية.

وتابع أشرف صبحى، أن وزارته تتواصل مع وزارة الخارجية من خلال الإدارات التنفيذية، لافتا إلى أن مصر تضم عدد كبير من مقرات الاتحادات الأفريقية.

واستكمل حديثه قائلًا: "إزاي نقبل التحدي لإعادة اتفاقية المقر مع الاتحادات الأفريقية لنكون عارفين تحدياتنا ايه؟، وعلي المستوي الأفريقي هناك دول تريد نزع دورنا تدريجيا لذلك نجري عِشان يكون عندما استعداد بشكل كبير، ومجلس الوزراء أعطانا موافقات مبدئية".

وأوضح النائب طارق رضوان، أن بعض المواقع الإلكترونية نقلت أن مصر تأخرت في إعطاء الاتحاد الأفريقي لأرض لإنشاء مقر للاتحاد الأفريقي، لذلك يحرص الوزير على توضيح حقيقة الوضع لوقف ما أُثير من شائعات في هذا السياق.​