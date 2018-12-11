لحل أزمة دخول الصحفيين النادي.. "سلامة" يلتقي مرتضى منصور في مكتب "صبحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه يلتقي بعد قليل وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك بمكتب الوزير، حيث تلقى منه دعوة أمس في إطار سعيه لحل أزمة الصحفيين ونادي الزمالك.

وأضاف سلامة لمصراوي: "ليس لديّ أي مشكلة شخصية مع رئيس نادي الزمالك أو غيره، لكن مشكلتنا الحقيقية في الإجراءات التعسفية مع الزملاء الصحفيين، وحينما تنتهي هذه الإجراءات ويتم وقفها فلن يكون لدينا أي مشكلة.

وتابع: "هذه مبادرة من الوزير نشكره عليها لأنه يرغب في حل المشكلة ومتفهم حجم الأزمة الموجودة، وبالتالي يجب أن نستجيب لتلك المبادرة ونستمع للطرح الموجود بالمشكلة للوصول لحل يرضي كافة الأطراف.

وعن أجندته في اللقاء قال: "سنطلب أولا السماح للزملاء الصحفيين بالدخول لناديهم باعتبارهم أعضاء عاملين مثلهم مثل باقي الأعضاء لأن عضوياتهم سليمة ولا يجوز إبطالها إلا بحكم محكمة، وثانيا عدم تكرار الأزمات مثل إلغاء العضويات وعودتها مرة أخرى لأن ذلك أمرًا لا يليق بالزملاء ولا بنادي الزمالك، وثالثاً: "في حال التوصل لاتفاق بشأن البندين الأوليين، سيتم حل كافة المشكلات القائمة وبحث الطلبات الأخرى الخاصة بالصحفيين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع إدارة النادي وتبادل الزيارات.