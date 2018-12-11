الجلاد يوجه رسالة لطلاب إعلام القاهرة للنجاح في الحياة العملية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

وجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (الخليج 365- يلاكورة- الكونسلتو- أونا)، رسالة لطلاب إعلام القاهرة للنجاح في الحياة العملية.

ورد الجلاد خلال حواره المفتوح مع طلاب إعلام القاهرة على سؤال لطالبة عن تجربته في النجاح بمجال الصحافة، قائلا: "لو ليك هدف بأن تكون أو تكوني أنجح صحفية في مصر يمكنك الوصول لهدفك بشرط أن تملك تلك الرغبة في النجاح".

وأضاف: "لازم تشتغل على نفسك وتشتغل أكتر وأكتر لتحقيق هدفك.. والجيل الحالي محظوظ بوجود كثير من وسائل الإعلام والنوافذ الصحفية بعكس الجيل الذي تخرجت فيه".

وتابع: "لم تكن هناك صحف سوى الصحف القومية الكبرى بجانب بعض الصحف الحزبية مثل الوفد.. لكن الآن الوضع اختلف ويمكنك تحقيق النجاح بسهولة".

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الله السمري، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور محمد عتران، أستاذ العلاقات العامة بالكلية.​​