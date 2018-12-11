خوفا من ضبطها في وضع مخل.. فتاة تلقي بنفسها من الطابق التاسع بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

تباشر نيابة الهرم التحقيق في واقعة قيام فتاة بإلقاء نفسها من الطابق التاسع، خوفا من ضبطها في وضع مخل مع شابين كانت بصحبتهم في شقة أحدهم.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغاً من الأهالي بسقوط فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، من الطابق التاسع بأحد العقارات السكنية بمنطقة فيصل.

بالانتقال والفحص تبين أن الفتاة كانت بصحبة شابين داخل الشقة، وأن أحد السكان شاهدهم خلال صعودهم إلى الشقة، فأبلغ السكان الذين حاولوا اقتحام الشقة، فأقدمت الفتاة على القفز من الدور التاسع خشية الفضيحة- بحسب أقوال الشابين الذي كانوا برفقتها.

وأكدت التحريات أن الفتاة اصطدمت خلال سقوطها بمجموعة من الحبال، ومن بعدها سقطت على الأرض، مما أسفر عن إصابتها بسكور متفرقة بالجسم.