تأجيل محاكمة 45 متهمًا بقضية "خلية تفجير أبراج الضغط العالي" لـ 12 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 45 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، لجلسة 12 يناير المقبل، لطلبات الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وتحمل القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.