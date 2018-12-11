تأجيل اختبارات مندوب مساعد مجلس دولة لجامعتي بنها والمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إرجاء المقابلات الخاصة بتعينات دفعة 2017 لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، التي كان من المقرر انعقادها يوم الأربعاء 12/12/2018 الخاصة بجامعة بنها، والمقابلات الخاصة بجامعة المنوفية والتي كان مقرر انعقادها يوم السبت 15/12/2018، على أن يتم إعلام المتقدمين المؤجلين بالمواعيد الجديدة فور إعلانها.

وأشترط المجلس فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة ما يلي:

ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.

ويستمر سحب الطلبات وفقا للجدول المعلن بلوحة الإعلانات بمجلس الدولة حتى يوم السبت 15ديسمبر المقبل.