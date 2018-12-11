سقوط عصابة "أبو سنة" في قبضة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الثلاثاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالسيدة زينب بأسلوب توصيل الأسلاك الكهربائية.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، أفادت، قيام كلٍ من" سيد. ع. م" 23سنة، وشهرته "أبوسنة" سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم "مخدرات"، و"إسلام. ز"، 19سنة، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، مقيمان بدائرة القسم، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة درجات نارية، وأرشدا عن ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.